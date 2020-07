Istat, da febbraio persi 600 mila posti di lavoro. A giugno disoccupazione a 8,8%: donne e giovani i più colpiti (Di giovedì 30 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (30 luglio) In Italia il numero di persone in cerca di lavoro cresce e con loro vola anche il tasso di disoccupazione. Lo fa sapere Istat, che nell’ultimo rapporto sul mese di giugno, registra l’8,8% di disoccupazione, un aumento del tasso di circa 0,6 punti rispetto al mese di maggio. Percentuali non rassicuranti che, tradotte in numero, corrispondono a più di 149mila persone in cerca di un’occupazione, con un aumento del 7,3% rispetto a maggio. La diminuzione di posti di lavoro, secondo l’Istituto di statistica, riguarda di più le donne, con una perdita di 86 mila unità, e i dipendenti permanenti, ovvero quelli con un «posto fisso», ... Leggi su open.online

