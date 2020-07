IEG sceglie Gbac Star per lo standard internazionale di sanificazione (Di giovedì 30 luglio 2020) (Teleborsa) – Italian Exhibition Group (Ieg) ha scelto il programma Gbac Star per raggiungere lo standard internazionale di sanificazione dei quartieri fieristici di Rimini e Vicenza avviando la Fase 2 del progetto #safebusiness varato dal Gruppo già lo scorso maggio. Il programma Gbac Star – spiega Ieg in una nota – “forte dell’esperienza maturata in ambito internazionale nelle pulizie in ambienti dove, in passato, si sono diffusi agenti patogeni, dall’influenza a malattie infettive resistenti agli antibiotici permetterà di stabilire e mantenere sui processi di pulizia e sanificazione un controllo basato sulla formazione e responsabilizzazione del management e dei dipendenti Ieg”. ... Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - Italian Exhibition Group (Ieg) ha scelto il programma Gbac Star per raggiungere lo standard internazionale di sanificazione dei quartieri fieristici di Rimini e Vicenza avviando la Fase ...

