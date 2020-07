“Guardatemi, cambio per sempre”. Per l’attrice l’intervento estremo: ora è un’altra persona (Di giovedì 30 luglio 2020) Conoscete Jedet Sanchez? Stiamo parlando di una bellissima attrice spagnola, non tutti se ne renderanno conto a primo impatto ma è nata in un corpo maschile. Sono tante le persone che vivono un simile dramma e, per secoli, hanno dovuto nascondere il fatto di essere nati in un ipotetico ergastolo. Fortunatamente oggi è possibile seguire un lungo e faticoso percorso in grado renderle libere di concretizzare, anche esteriormente, la loro reale essenza, lasciando finalmente emergere il vero volto della loro anima. Il fatidico giorno è arrivato per Jedet Sanchez che, qualche giorno fa, ha superato uno dei tasselli che le stanno permettendo di avvicinarsi al suo obiettivo: mettersi sotto ai ferri per ‘femminilizzare’ il volto ed aumentare il seno. La donna ha documentato ogni passaggio della sua coraggiosa esperienza tramite Instagram, dove conta quasi ... Leggi su tuttivip

