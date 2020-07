Giulini: “Nainggolan? Ci vorrebbe la sua volontà di rimanere a Cagliari. Tutto è in mano all’Inter” (Di giovedì 30 luglio 2020) Tommaso Giulini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine dell’assemblea di Lega. Ecco le sue parole a proposito di Nainggolan: “Ci vorrebbe la volontà del calciatore di rimanere a Cagliari innanziTutto, poi Tutto è in mano all’Inter tornerà ad Appiano e se Conte lo vorrà tenere rimarrà lì altrimenti ne riparleremo a settembre, come l’anno scorso”. FOTO: Sito Cagliari L'articolo Giulini: “Nainggolan? Ci vorrebbe la sua volontà di rimanere a Cagliari. Tutto è in mano all’Inter” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

