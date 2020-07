Fiume Sarno ancora inquinato, Costa: 'Nessuno resterà impunito' (Di giovedì 30 luglio 2020) Regionali 2020, Granato apre la campagna elettorale in canoa sul Fiume Sarno 2 July 2020 'Stiamo portando avanti la promessa fatta ai cittadini e ai comitati sul territorio di mantenere alta l'... Leggi su salernotoday

Mafara72 : RT @minambienteIT: Fiume #Sarno, Continuano i controlli serrati dei @_Carabinieri_ Forestali, il bilancio degli ultimi mesi: 169 attività p… - GMorenghi : RT @minambienteIT: Fiume #Sarno, Continuano i controlli serrati dei @_Carabinieri_ Forestali, il bilancio degli ultimi mesi: 169 attività p… - paranoicandroid : RT @minambienteIT: Fiume #Sarno, Continuano i controlli serrati dei @_Carabinieri_ Forestali, il bilancio degli ultimi mesi: 169 attività p… - DIMARTINOLUCIA3 : RT @minambienteIT: Fiume #Sarno, Continuano i controlli serrati dei @_Carabinieri_ Forestali, il bilancio degli ultimi mesi: 169 attività p… - LiaColombo1 : RT @minambienteIT: Fiume #Sarno, Continuano i controlli serrati dei @_Carabinieri_ Forestali, il bilancio degli ultimi mesi: 169 attività p… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiume Sarno

La difesa del Greco di Tufo, così come della sua zona di produzione di Chianche, in provincia di Avellino, resta battaglia apicale per la candidata del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione ...L’ operazione a tutela dell’ambiente è stata condotta dal personale del Comando Stazione Carabinieri Forestali di Sarno in collaborazione con il ... di Salerno e personale del Parco Regionale del ...