Daydreamer anticipazioni: EMRE bacia LEYLA ma… (Di giovedì 30 luglio 2020) Da qualche tempo, nei nostri post dedicati alle anticipazioni delle future puntate di Daydreamer – Le Ali del Sogno, vi stiamo parlando di un lento avvicinamento che si verificherà tra il “doppiogiochista” EMRE Divit (Birand Tunca) e la sua segretaria LEYLA Aydin (Oznur Serceler).Leggi anche: Una Vita anticipazioni: MARCIA e GENOVEVA, due donne per FELIPETale rapporto non passerà inosservato nemmeno a Aylin (Sevcan Yasar), la quale comincerà a sentirsi decisamente minacciata dal progredire degli eventi. Ed effettivamente, la dark lady non sbaglierà affatto a preoccuparsi, visto che tra l’uomo e la sua segretaria scatterà presto un bacio… Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: Aylin ed EMRE complici ma ... Leggi su tvsoap

La puntata di DayDreamer – Le ali del sogno che andrà in onda il 31 luglio del 2020 avremo modo vedere Can Divit entrare in crisi per via di un segreto che ha scoperto circa l’amata Sanem. A quanto pa ...Trama e anticipazioni DayDreamer – Le Ali del Sogno, puntata di oggi 30 luglio: Sanem cerca di nascondere in tutti i mondi che è sua la sceneggiatura che ha vinto il contest. Can però alla fine scopr ...