Covid Party | ‘Il virus è una farsa’ | organizza festa ma è tragedia (Di giovedì 30 luglio 2020) Un uomo pensa che l’epidemia da Coronavirus in corso in tutto il mondo sia una montatura ed organizza un Covid Party. Il finale è assolutamente drammatico. organizza un Covid Party ma la cosa finisce male. Protagonista di questa vicenda è un 43enne statunitense, Tony Green, da Dallas, nel Texas. Si tratta in assoluto dello stato … L'articolo Covid Party ‘Il virus è una farsa’ organizza festa ma è tragedia è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

mario0549 : RT @LBeddini: Un delitto perfetto! ''Il Covid non esiste'' e organizza un party in famiglia: tutti ammalati, muore la suocera https://t.co… - FQMagazineit : “Il Covid è una montatura”. Organizza un party con la famiglia: tutti ammalati, muore la suocera - clikservernet : “Il Covid è una montatura”. Organizza un party con la famiglia: tutti ammalati, muore la suocera - Noovyis : (“Il Covid è una montatura”. Organizza un party con la famiglia: tutti ammalati, muore la suocera) Playhitmusic - - LBeddini : Un delitto perfetto! ''Il Covid non esiste'' e organizza un party in famiglia: tutti ammalati, muore la suocera -