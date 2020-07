Con la donazione di Tiziano Ferro, comprato un macchinario per l'ospedale (Di giovedì 30 luglio 2020) And I'm doing this today to remind you that people like this are making the world a better place. ... @liltnazionale www.latinatoday.it Un post condiviso da Tiziano Ferro , @TizianoFerro, in data: 30 ... Leggi su radioitalia

matteosalvinimi : Fontana, Lombardia, Lega: INDAGATO e diffamato per donazione di migliaia di camici a ospedali lombardi. Zingaretti,… - bancadipiacenza : Coda benefica per il concorso indetto dalla Banca con la donazione all’Associazione La Ricerca. Leggi di più al lin… - Mo_n_stre : LA DEL BRAVO AGLI UFFIZI No, non si tratta dell'influencer del momento in visita al museo, che, novella regina tau… - PaolaPilati : RT @FC_Hub: Con la pandemia sono aumentate le campagne di raccolta fondi. Tra le tante, un’attenzione particolare merita quella della piatt… - iris_versari : RT @_Nico_Piro_: La #guerra in #Afghanistan vista dalle corsie dell'ospedale di @emergency_ong 'Un Ospedale in Guerra' è il mio ultimo #do… -