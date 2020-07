Chirurgo si addormenta in sala operatoria: panico durante l’intervento (Di giovedì 30 luglio 2020) Un episodio davvero surreale e quasi impossibile da immaginare. Un Chirurgo si addormenta in sala operatoria e fa scatenare il panico durante un intervento. Thomas Ho, anestesista in un ospedale di Boston, ha avuto seri problemi dopo l’incidente che poteva avere risvolti più che drammatici. Un momento delicato come quello di un’operazione, non ammette infatti distrazioni; figurarsi se uno dei dottori prende sonno proprio con i ferri tra le mani. Le conseguenze potrebbero essere più che tragiche. Il Chirurgo si Boston ha lasciato attoniti i suoi colleghi che non hanno potuto fare a meno di denunciare l’accaduto all’ordine dei medici. Il Chirurgo che dorme in sala operatoria: le ... Leggi su velvetgossip

