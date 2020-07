Champions Ottavi di Finale, su Canale 5 Juventus-Lione e Barcellona-Napoli (Di giovedì 30 luglio 2020) Dopo la pausa forzata, la Champions League torna su Mediaset. In esclusiva, in chiaro, Canale 5 trasmette le due gare di ritorno degli Ottavi di Finale che vedono impegnate le squadre italiane: si parte venerdì 7 agosto, con “Juventus-Lione”, per continuare sabato 8 con “Barcellona-Napoli” dal Camp Nou.Per l’occasione, Mediaset scende in campo con una programmazione dedicata:venerdì 7 agosto, dalle ore 21.00, su Canale 5: “Juventus - Lione”, in diretta e in esclusiva in chiaro, con telecronaca di Pierluigi Pardo e Aldo Serena; a seguire, sempre su Canale... Leggi su digital-news

Ultime Notizie dalla rete : Champions Ottavi Ottavi di Champions League, ultimi aggiornamenti StadioSport.it GAZZETTA - Coronavirus in Spagna, il piano B è completare gli ottavi di Champions in Portogallo

C'è timore per la sfida del Napoli col Barcellona del prossimo 8 agosto: "Da tempo s'è pensato un «piano B» che metta al riparo da sorprese, ipotizzando che il completamento degli ottavi possa ...

Aumento contagi in Spagna, ma la UEFA per ora non cambia sedi

Le positività al coronavirus di Mariano Diaz del Real Madrid e di Nemanja Gudelj del Siviglia hanno fatto drizzare le antenne alla UEFA, dato che le due squadre saranno protagoniste dalla prossima set ...

C'è timore per la sfida del Napoli col Barcellona del prossimo 8 agosto: "Da tempo s'è pensato un «piano B» che metta al riparo da sorprese, ipotizzando che il completamento degli ottavi possa ...