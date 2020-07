Carabinieri Piacenza, il racconto dell’informatore al TgLa7: “Montella dava droga in cambio di informazioni e sesso. Io minacciato di morte” (Di giovedì 30 luglio 2020) “Nella caserma Levante succedeva di tutto: c‘era droga, c’era violenza, c’erano altri casini. Chi si fa di cocaina è disposto a fare di tutto per una dose. Montella teneva tutta la gente ‘in terapia’, come diceva lui: dava droga in cambio di informazioni e in cambio di sesso“. Lo rivela in esclusiva al TgLa7 l’informatore dei Carabinieri di origine marocchine, che dopo un violento pestaggio ha deciso di denunciare tutto quello che accadeva nella caserma Levante di Piacenza al maggiore Rocco Papaleo. L’inchiesta di Piacenza nasce proprio dai racconti del giovane e dall’intervento di Rocco Papaleo, che ha poi girato le ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Carabinieri Piacenza. ‘Calabresi, pezzi grossi’: l’ombra delle ‘ndrine dietro a fornitore droga. Coinvolta la Dda.… - Corriere : Piacenza, l’inchiesta si allarga. «Altri carabinieri sapevano» - MinisteroDifesa : Il Ministro @guerini_lorenzo nel #QuestionTime di oggi su vicenda di Piacenza: l’Arma dei @_Carabinieri_ perno impr… - pepo1913 : RT @thevisioncom: Nell'inchiesta sugli illeciti compiuti dai carabinieri a Piacenza si è utilizzata di nuovo la retorica delle “poche mele… - ilfattovideo : Carabinieri Piacenza, il racconto dell’informatore al TgLa7: “Montella dava droga in cambio di informazioni e sesso… -