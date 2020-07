Banda dello spray a processo. "Hanno ucciso mia madre, li guarderò in faccia" (Di giovedì 30 luglio 2020) Gemma Curi ha solo 13 anni. Con il padre, Paolo Curi, in attesa oggi della sentenza della Banda dello spray, ricorda la morte della madre, Eleonora Girolimini, una delle vittime della strage di Corinaldo dell`8 dicembre 2018 quando nell`attesa del concerto del trapper Sfera Ebbasta la discoteca ``Lanterna Azzurra``, venne presa d'assalto da una gang di sei rapinatori ventenni si trasformandosi in una trappola mortale. "Voglio guardarli in faccia. Quella sera ho perso la mia mamma, l`ho vista morire sotto la folla. Voglio guardare in faccia chi ce l`ha portata via. Voglio che siano puniti. Quei ragazzi sapevano che sei persone erano morte ma Hanno continuato a rubare. Mi fa male. Oggi ... Leggi su iltempo

