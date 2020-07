Autostrade, il Mit chiede i danni ad Aspi: “1 miliardo al mese di risarcimento” (Di giovedì 30 luglio 2020) Le imprese chiedono i danni al ministero, il ministero a sua volta si rivolge ad Autostrade per l’Italia. Questo lo schema che vede al centro il titolare delle Infrastrutture Paola De Micheli, che ha convocato Aspi prospettando all’azienda una richiesta di risarcimento. Il Mit vorrebbe così girare alla società le istanze avanzate dal mondo degli imprenditori liguri, sul piede di guerra a causa di una lunghissima serie di rallentamenti al traffico generati da ispezioni e lavori nelle gallerie sparse per la Regione. Il conto è salato, e parecchio: gli esponenti delle varie categorie quantificano i danni subiti in circa un miliardo di euro al mese. Ma sulle responsabilità si è subito aperto lo scontro tra lo stesso ministero delle ... Leggi su ilparagone

