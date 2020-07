Verona-Spal, i convocati di Luigi Di Biagio: Sala non recupera (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il tecnico della Spal, Luigi Di Biagio, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di campionato contro l’Hellas Verona, in programma mercoledì 29 luglio alle ore 19:30. Il tecnico dei ferrari non avrà a disposizione Sala, che non recupera in tempo. Di seguito i convocati della Spal. Portieri: Letica, Meneghetti, Thiam Difensori: Bonifazi, Cionek, Fares, Felipe, Iskra, Salamon, Tomovic, Vicari Centrocampisti: D’Alessandro, Dabo, Kryeziu, Missiroli, Murgia, Strefezza, Tunjov, Valdifiori, Valoti Attaccanti: Cuellar, Di Francesco, Horvath, Petagna Leggi su sportface

tuttur : ???? Serie A, CANLI IDDAA ile bugün - sportface2016 : #VeronaSpal, i convocati di Luigi #DiBiagio #Spal #calcio #SerieA - VeikkausTV : #SerieAfi keskiviikkona: ? 20.00 Hellas Verona - SPAL Sassuolo - Genoa Lazio - Brescia Udinese - Lecce Sampdoria -… - spalferrara : I Biancazzurri convocati per Hellas Verona - SPAL. #MaiSola #ForzaSPAL - OddscheckerIT : Raddoppio esclusivo di oggi #29luglio su Oddschecker! #verona #spal e #roma #torino sono le protagoniste di questa… -