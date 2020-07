Vardy si conferma un po’… pazzo: “Io capocannoniere? Non rinunciate mai ai vostri sogni anche se sembrano folli” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Mai rinunciare ai propri sogni, anche se sembrano impossibili da raggiungere e... un po' folli. Questo in sintesi il consiglio di Jamie Vardy, attaccante inglese del Leicester e della Nazionale britannica, dopo il successo del Golden Boot 2020, premio che viene assegnato al miglior marcatore della stagione di Premier League.Il centravanti delle Foxes, nonostante la delusione per il mancato accesso alla prossima edizione della Champions League, ha festeggiato il trofeo personale e anche il record di più "vecchio" attaccante a vincere il premio.Vardy: "Non rinunciate ai sogni anche se sono folli..."caption id="attachment 452459" align="alignnone" width="594" Vardy (Getty images)/captionIl centravanti, spesso al ... Leggi su itasportpress

Magnus Carlsen è un campione immenso, è uno scacchista, ha solo 29 anni e da quasi un decennio è quasi imbattibile. Ha vinto quattro volte il titolo Mondiale e ha una bacheca stracolma. Carlsen ha una ...

La prossima Premier League partirà il 12 settembre. Questa è la decisione arrivata dalla Federazione inglese che, tramite un comunicato, ha voluto annunciare la data ufficiale che segnerà l'avvio del ...

