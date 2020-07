Ufficiale: Quaresma non rinnova con il Kasimpasa (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ricardo Quaresma saluta il Kasimpasa. Il calciatore portoghese non ha rinnovato il contratto con il club turco e sarà dunque svincolato. Il giocatore classe 1983 ha realizzato quattro reti e disputato 26 partite. Lo ha comunicato il club mediante una nota sul proprio profilo twitter. Foto: Sportsman Kulübümüze verdiği emekler için kaptanımız Ricardo Quaresma'ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz. / Obrigado a nosso capitão Ricardo Quaresma por tudo o que fez pra nosso clube e desejamos lhe sucesso em sua nova carreira. Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. pic.twitter.com/IvQnGgQZHj — KASIMPAŞA (@Kasimpasa) July 29, 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

