Traffico Roma del 29-07-2020 ore 20:00 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Luceverde Roma buona serata Simona Cerchiara completamente congestionato il Traffico lungo un tratto del raccordo anulare a provocare notevoli disagi un incidente avvenuto appena dopo l'uscita della Tuscia e la carreggiata in direzione della A1 per Napoli oltre 10 km di coda code da prima dell'uscita per la Laurentina risolto invece l'incidente sulla Pontina in direzione Roma Traffico scorrevole puntina dove Però verso Pomezia abbiamo rallentamenti tra Tor de' Cenci e Castel di Decima al momento invece per un incidente disagi tra la Katia e via Grottarossa altro incidente sulla via Braccianese tra la storta e Osteria Nuova mentre sul tratto Urbano della A24 per Traffico Ci sono rallentamenti tra la tangenziale e Tor Cervara chiusi gli svincoli di Fiorentini di Togliatti

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 29-07-2020 ore 18:30 RomaDailyNews Roma, viale Castrense diventa pedonale. Si allarga il parco delle Mura Aureliane

Finalmente. Dopo la campagna di Repubblica, viale Castrense dalla fine della Tangenziale all'incrocio con via Altamura, diventerà pedonale. Mentre i lavori di una rivoluzione del traffico a San Giovan ...

Roma, il restyling di piazza Scotti non piace a residenti e commercianti. "Problema sicurezza, i clienti non si fermano più"

Avrebbe dovuto essere un restyling, poi una pedonalizzazione, poi di nuovo un restyling e basta. Alla fine, al netto di nuove aiuole, alberi e, in generale, più verde, è stata rivoluzionata la viabili ...

