Temptation Island, tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane è guerra (Di mercoledì 29 luglio 2020) Insulti e schiaffi a Temptation Island tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane: la storia tra i due è ai ferri corti. Nella prossima puntata tutta la verità Giovedì andrà in onda una nuova puntata di Temptation Island. Sarà la volta buona per scoprire tutta la verità nel falò di confronto tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. I due, in cerca di conferme all’interno del programma, pare essersi messi a nudo e scoperto le differenze, caratteriali e ideologiche che li separano. Antonella Elia, spirito libero per eccellenza, fugge dal matrimonio poiché lo vede ... Leggi su zon

idiblue2 : temptation island dopo pranzo perché non resisto, camminata più tardi perché tanto ora si muore - _dadda___ : Quando vedi Anna in tendenza e pensi che sia per una buona causa tipo 'chiamatemi Anna' ah no, è TeMpTaTiOn IsLaNd ?? - Glitteringwoman : «Sei uno str***o col botto.» L'ha detto #AntonellaElia a Pietro Delle Piane dandogli il benservito (o quasi). (Lui… - _LacieHeartree : Madre è davanti a me e sta commentando la puntata di Temptation Island di ieri e sta lodando Antonella per aver dat… - 361_magazine : Ottimi risultati per #TemptationIsland #ascoltitv -