Temptation Island | Anna Boschetti e Andrea Battistelli sono usciti insieme? L’indizio

Domani sera andrà in onda l'ultima puntata di Temptation Island, con i falò conclusivi di Antonella Elia e Pietro Delle Piane ma anche di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso e Anna Boschetti e Andrea Battistelli. Proprio su questi ultimi arriva lo spoiler sul loro "destino" di coppia. Temptation Island, Anna Boschetti e Andrea Battistelli sono...

stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - TemptationITA : Vi aspettiamo DOMANI in prima serata su Canale 5 per la PUNTATA FINALE: le coppie si rincontreranno al falò di conf… - ninersmessimale : @faberskj @CarcarloMarr peccato stasera non ci sia Temptation Island - vincenzo9718 : @domeniconaso Senti ma Temptation island versione gay o un misto tra coppie etero e omo quando? ???? - infoitcultura : Temptation Island, Annamaria aveva fatto un video in cui raccontava il tradimento di Antonio -