Stato d'emergenza, Conte: 'Non vuol dire che ci sarà un altro lockdown, nessuna nuova misura restrittiva' (Di mercoledì 29 luglio 2020) 'Ieri nel dibattito c'è Stato qualche fraintendimento . Non sto dicendo che è preclusa una valutazione politica, anzi siete chiamati a farla in questa sede. Voglio dire che il governo sta operando ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Stato emergenza Conte: "Il virus circola ancora". E il Senato 'approva' la proroga dello stato d'emergenza fino al 15 ottobre" la Repubblica Contact center aziendali: come hanno reagito al Covid?

Spitch AG ha condotto uno studio a livello italiano per capire come è cambiato il rapporto tra i consumatori e i contact center aziendali nel picco dell’emergenza COVID-19, ed è in corso un’analoga in ...

Coronavirus, la Boschi attacca: "Portato in Africa dagli italiani"

Dall’emergenza sanitaria alla crisi economica, passando per la possibile creazione di una commissione ad hoc per il Recovery Fund. Non ha risparmiato critiche, anche dure, al governo Maria Elena Bosch ...

