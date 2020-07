Sorbillo adotta la cravatta di Cilento dedicata alla Pizza patrimonio Unesco (Di mercoledì 29 luglio 2020) Due grandi eccellenze della città uniti dalla Pizza, patrimonio Unesco. Gino Sorbillo ha indossato nella Maison Cilento la preziosa cravatta sette pieghe che celebra un’arte antica e che caratterizza il nostro territorio con uno dei prodotti più noti al mondo. Del resto, spiega Ugo Cilento, “unire cibo, moda e cultura è il segreto che ci rende unici e ricercati nel mondo. Con entusiasmo ho celebrato il risultato che finalmente riconosce la Pizza patrimonio dell’umanità”. Le cravatte sette pieghe in pura seta e in pregiati tessuti sono da sempre il fiore all’occhiello della maison. Tagliate e cucite interamente a mano come tradizione comanda, sono prodotte tutte ... Leggi su ildenaro

