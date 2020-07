Serie A, Gravina ammette: “complicato far iniziare il prossimo campionato il 12 settembre. Playoff? Mi piacerebbero” (Di giovedì 30 luglio 2020) Gabriele Gravina prova a fare chiarezza sulle date di inizio della prossima Serie A. Il presidente della FIGC ritiene impossibile far iniziare il campionato il 12 settembre: “a fine agosto si definiscono le competizioni internazionali. Il 30 ci sono le convocazioni della nazionale, il 4 c’è una partita e l’8 un’altra. Il 12 settembre inizia il campionato. Lo ritengo poco percorribile in questo momento. Il format può essere rivisto, ci confronteremo in maniera aperta, ma siamo convinti che qualcosa si potrà fare. Ripartire il 19? Forse anche ottobre, se valutiamo attentamente la cadenza del nostro calendario. Playoff? A me piacerebbe, ma non so se si andrà in quella direzione. Saremo chiamati a ... Leggi su sportfair

