Separazione delle carriere: una priorità nella riforma della giustizia. (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sembrerebbe che nel progetto di riforma del Csm e della giustizia non ci sia la Separazione delle carriere. Se così fosse, credo sia un errore molto grave di cui si pagheranno in futuro le conseguenze. La proposta di Separazione delle carriere è in Parlamento grazie a più di settanta mila firme in calce a un disegno di legge popolare. E' inutile nascondersi dietro un dito, il rito accusatorio e l'articolo 111 prevedono il “giusto processo” e il confronto paritario tra accusa e difesa e (...) - Tribuna Libera / CSM, Magistratura, giustizia, Separazione delle carriere Leggi su feedproxy.google

CarloCalenda : .@Azione_it sostiene la proposta di separazione delle carriere delle @CamerePenali per superare scandali e storture… - repubblica : 'Buonuscita' di venti milioni e un assegno annuale: separazione fatta tra Berlusconi e Pascale [di CONCHITA SANNINO… - AlessandraPredo : RT @CalabriaTw: La riforma sulla separazione delle carriere serve anche per curare una patologia che da 25 anni affligge l'Italia: l'uso po… - mariavenera2 : RT @ilriformista: Separazione delle carriere, alla Camera nel silenzio dei grillini - maibookma : Anna vuole un bebè subito, la villa, che Andrea mantenga pure i suoi due pargoli, possibilmente pure una parte dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Separazione delle Separazione delle carriere: una priorità nella riforma della giustizia. AgoraVox Italia Avv. Francesco Simone: “Con l’affido condiviso dei minori anche il padre può crescere i suoi figli”

Quando si parla di separazione e divorzio si pensa subito ai figli, che si trovano a dover affrontare un cambiamento non semplice. La tutela, infatti, deve interessare soprattutto loro, che non devono ...

Pensioni, Catalfo: a lavoro per legge delega su riforma del sistema

(Teleborsa) - Una legge delega per la riforma del sistema pensionistico. L'ha annunciata la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, nella ripresa del confronto sulla riforma. In una nota del Ministero de ...

Quando si parla di separazione e divorzio si pensa subito ai figli, che si trovano a dover affrontare un cambiamento non semplice. La tutela, infatti, deve interessare soprattutto loro, che non devono ...(Teleborsa) - Una legge delega per la riforma del sistema pensionistico. L'ha annunciata la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, nella ripresa del confronto sulla riforma. In una nota del Ministero de ...