Scuola, Azzolina: «In classe dal 14 settembre, è data certa. Su mascherine decide Cts ad agosto» (Di mercoledì 29 luglio 2020) ?Scuola, il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina conferma che il 14 settembre è data certa per il rientro in classe degli studenti, mentre sulle mascherine da indossare in aula... Leggi su ilmattino

matteosalvinimi : #Salvini: A Lampedusa sono stato giovedì, ci sarebbe dovuta andare la Azzolina: c'è una scuola che grida verogna pe… - matteosalvinimi : #Salvini: Azzolina è donna sbagliata, nel posto sbagliato. Lo sapete anche voi, ma la difendete per partito preso.… - LegaSalvini : Salvini: 'Per il bene della scuola mi aspetto le dimissioni dell'Azzolina'. - Diana_gio_ : RT @Libero_official: 'Impossibile costruire i nuovi banchi entro settembre': #scuola, il produttore imbarazza Lucia #Azzolina, 'manca l'acc… - marconardex64 : RT @regionetoscana: Il calendario #scolastico della #Toscana si uniforma a quello delle altre regioni: studenti in classe il #14settembre h… -