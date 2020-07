Scuola, Azzolina: 'In classe dal 14/9, è data certa Mascherine? Si decide ad agosto' (Di mercoledì 29 luglio 2020) il ministro dell'Istruzione conferma che il 14 settembre è data certa per il rientro in classe degli studenti, mentre sulle da indossare in aula ci sarà una riunione del Cts ad agosto che prenderà in ... Leggi su leggo

matteosalvinimi : #Salvini: Azzolina è donna sbagliata, nel posto sbagliato. Lo sapete anche voi, ma la difendete per partito preso.… - LegaSalvini : Salvini: 'Per il bene della scuola mi aspetto le dimissioni dell'Azzolina'. - matteosalvinimi : #Salvini: A Lampedusa sono stato giovedì, ci sarebbe dovuta andare la Azzolina: c'è una scuola che grida verogna pe… - irritatrix : RT @picchioadx: Potete avvisare la #Azzolina che alcune maestre hanno trovato una soluzione per il #distanziamentosociale a #scuola molto p… - IxEnrico : @RaiNews Ahahahah e la #scuola inizia il #14settembre! #Complimenti per l'efficienza! #arcuri #azzolina #supercommissario #superministro -