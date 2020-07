Sbarchi di migranti e quarantene, caos in Sicilia. I sindaci a Conte: "Noi abbandonati" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Lo sfogo da Porto Empedocle a Caltanissetta: superato il limite di sopportazione, ora il governo intervenga. Leggi su quotidiano

NicolaPorro : ?? Le istantanee dell’ingiustizia: i bagnanti italiani li controllano i #militari armati, i #migranti sbarcano con i… - fattoquotidiano : Migranti trasferiti da Porto Empedocle dopo la fuga. Lamorgese: “Rischio sanitario, fermare flussi da Tunisia”. Anc… - petergomezblog : Migranti, nella notte continuano gli sbarchi in Sicilia. Di Maio: “Paesi Ue riprendano con le redistribuzioni”. Zin… - IsabellaDaragon : RT @francescatotolo: I #migranti tunisini “scappano dalla guerra” (la notissima Guerra Punica 2.0) con cappelloni di paglia e set di valigi… - Gabriele_Mill : RT @italianfirst2: È di nuovo emergenza migranti. Di Maio: 'Riattivare i rimpatri verso la Tunisia' ?? ?@luigidimaio? che bravo che sei a ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Sbarchi migranti

Un altro caso dopo quello di Caltanissetta: circa cento migranti sono fuggiti dalla tensostruttura di Porto Empedocle. Poi sono stati "quasi tutti rintracciati", ha detto la ministra dell'Interno, Luc ...Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni titolano sul voto al Senato per prorogare lo stato di emergenza per la gestione dell’epidemia da coronavirus fino al 15 ottobre, altri ...