Sassuolo-Genoa 5-0, Nicola: “Dobbiamo avere coraggio per strappare la salvezza” (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Oggi dal punto di vista emotivo abbiamo sbagliato la prestazione. Volevamo completare l’opera ma in campo a livello emotivo non abbiamo dimostrato questo“. Lo ha detto il tecnico del Genoa, Davide Nicola, al termine del match perso per 5-0 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. “Mi dispiace per la gente e per noi che ci stiamo mettendo tutti noi stessi. Adesso testa all’ultima dove ci giocheremo tutto – ha spiegato l’allenatore rossoblu’ ai microfoni di Sky Sport -. Espulsione? Maresca ha ravviasato qualcosa che non gli tornava. La regola e’ chiara, se non si individua il colpevole paga il tecnico. Ma adesso mi importa solo della prossima gara. Facciamo tesoro di quanto visto oggi e metterlo nella prossima partita“. Nicola e’ gia’ proiettato alla ... Leggi su sportface

