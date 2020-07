Oliver Stone: "Ora è impossibile girare un film sulla presidenza Trump, lui mi ricorda Re Lear" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Oliver Stone ha spiegato i motivi per cui è attualmente impossibile girare un film ispirato alla presidenza di Donald Trump. Oliver Stone ha svelato perché non ha intenzione, almeno per il momento, di realizzare un film su Donald Trump, dopo aver portato sul grande schermo la storia di Richard Nixon e George W. Bush. Il regista ha infatti sottolineato le caratteristiche del miliardario che rendono quasi impossibile ideare un'opera che racconti la presidenza che sta per concludersi. In un'intervista rilasciata a Deadline, Oliver Stone ha dichiarato: "Potrebbe essere una miniera d'oro un ... Leggi su movieplayer

