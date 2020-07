“Non sapevamo che dovevamo avere rapporti intimi per avere figli” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Coppia sposata si reca dal ginecologo perchè non riusciva ad avere figli. La ginecologa apprende con stupore che non sapevano di dover avere rapporti sessuali. Sembrerebbe una storia di fantascienza, si fa fatica a credere che una coppia adulta ignori come avviene la procreazione. Da piccoli ci vengono raccontate molte storie su come nascono i … L'articolo “Non sapevamo che dovevamo avere rapporti intimi per avere figli” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Tyrian3 : RT @salpaladino: Ammettere spudoratamente di voler inventarsi qualcosa per interrompere il ciclo della Juve conferma quello che sapevamo gi… - barzuoli : RT @salpaladino: Ammettere spudoratamente di voler inventarsi qualcosa per interrompere il ciclo della Juve conferma quello che sapevamo gi… - supercicciolo : RT @salpaladino: Ammettere spudoratamente di voler inventarsi qualcosa per interrompere il ciclo della Juve conferma quello che sapevamo gi… - agoant : 'Per Salvini l’emergenza coronavirus non c’è più. Ma i dati lo smentiscono' Non sapevamo di avere un tuttologo com… - mike_fusco : RT @salpaladino: Ammettere spudoratamente di voler inventarsi qualcosa per interrompere il ciclo della Juve conferma quello che sapevamo gi… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non sapevamo Su 7 Ilaria Capua: «Adesso Wuhan è bellissima. Ci faremo perdonare dalla natura » Corriere della Sera