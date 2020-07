Napoli Femminile, ufficiale: Sarah Huchet è azzurra (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoQuello appena annunciato dal Napoli Femminile potrebbe essere l’ultimo grande arrivo di una campagna acquisti che ha avuto il club partenopeo come grande protagonista. Sarah Huchet, ormai ex Marsiglia, è una nuova calciatrice azzurra. Ecco la nota ufficiale della società rilasciata tramite i propri canali. “Sarah Huchet, francese classe 1994, è una nuova calciatrice del Napoli Femminile. La bretone Huchet è un centrocampista che predilige giocare davanti alla difesa. Cresciuta calcisticamente nel Guingamp, la Huchet ha frequentato i college statunitensi prima di rientrare a casa per giocare con l’Issy e lo ... Leggi su anteprima24

Con 15.8 punti di media, nella stagione 2019-2020 mai terminata Sara Bocchetti si è rivelata essere la migliore delle italiane in tema realizzativo della Serie A1. Questo basta a rendere l’idea del fa ...

Si è tenuta questa mattina nel cortile del Maschio Angioino, la presentazione del Napoli Calcio Femminile che disputerà il prossimo campionato di Serie A, che partirà il 22 agosto. Il club partenopeo ...

