Meteo Roma del 29-07-2020 ore 19:15

Meteo e previsioni Meteo per la giornata di domani buonasera dalla redazione Che tempo in prevalenza asciutta al mattino al nord e sulle regioni settentrionali mentre nel pomeriggio non si escludono locali pioggia temporali sulle Alpi ampie schiarite su coste pianura in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque al centro l'alta pressione porta tempo stabile per l'intera giornata congeli che si presenteranno siete o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio ampie schiarite anche nelle ore serali al sud e sulle Isole tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio Grazie all'alta pressione che porta cieli sereni o al più poco nuvolosi e clima caldo nessuna versione nelle ore serali temperature minime e massime stabili o in ulteriore aumento previsioni a cura del centro Meteo italiano

I prossimi giorni saranno da bollino rosso per molte città a causa del caldo e dell'afa non soltanto di giorno ma anche di notte quando la concentrazione di umidità associata alle temperature elevate ...

