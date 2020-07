Matteo Salvini, per il leader della Lega l’emergenza sanitaria non esiste (Di mercoledì 29 luglio 2020) Un altro show travestito da gesto di protezione nei confronti degli italiani: Matteo Salvini ha usato ancora una volta l’emergenza coronavirus per attaccare il governo Conte bis. E lo ha fatto dichiarando esplicitamente che con la richiesta di proroga dello stato d’emergenza il presidente del Consiglio sta “mentendo al Paese”, perché “non c’è alcuna emergenza”. Dopo il congresso dei negazionisti in Senato, quindi, il leader della Lega continua per questa strada battuta dal rifiuto non solo verso la realtà, ma anche verso tutto quello che migliaia di persone hanno dovuto passare in questi mesi. E coglie l’ennesima occasione per trasformare una becera polemica in una vera e propria mancanza di rispetto nei confronti delle vittime, dei ... Leggi su urbanpost

