Magenta | un dolce per salvare la chiesa di San Rocco

Magenta, Milano,, 29 luglio 2020. «Una comunità deve saper far festa attorno all'altare ma anche sulle tavole nelle proprie famiglie ritrovando il gusto dello stare insieme«. Parole del Prevosto don ...

E’ stato ufficialmente presentato nella mattinata di martedì 28 luglio 2020 il dolce o pane di San Rocco, nato da un’idea del prevosto don Giuseppe Marinoni in occasione di San Biagio, quando l’emerge ...Legnano (Milano), 21 luglio 2020 - Piste ciclabili, strade e marciapiedi: la vera emergenza a Legnano è questa. Perché se non si riesce a circolare in sicurezza difficilmente si potrà pensare di usufr ...