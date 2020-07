Maddie McCann Hannover, si scava in un giardino: trovata cantina nascosta (Di mercoledì 29 luglio 2020) Le indagini sul caso della piccola Maddie McCann, la bambina inglese sparita nel 2007 in Portogallo, a Praia da Luz, hanno condotto gli inquirenti ad Hannover. È nella città della Bassa Sassonia, in un giardino a pochi chilometri dalla casa in cui ha abitato il principale sospettato della scomparsa – Christian Brueckner – che si sono concentrate le ricerche. Nonostante il tutto si sia svolto nel più stretto riserbo, – secondo la Bild – proprio in quel pezzo di terra sarebbe stata scoperta una cantina nascosta. Passato al setaccio il terreno con pale, rastrelli e un escavatore, gli agenti della polizia tedesca hanno sguinzagliato i cani-poliziotto alla ricerca delle prove che la procura di Braunschweig insegue dai primi di ... Leggi su urbanpost

Profilo3Marco : RT @tempoweb: Svolta nel caso #Maddie, c'è una cantina segreta nella casa del pedofilo tedesco #29luglio #hannover #madeleine https://t.co… - fanpage : Stanno cercando il corpo di Maddie McCann - antolor15 : RT @chilhavistorai3: A #Milano gli ultimi giorni da uomo libero dell'uomo sospettato del rapimento di Maddie McCann. Che cosa faceva in Ita… - tempoweb : Svolta nel caso #Maddie, c'è una cantina segreta nella casa del pedofilo tedesco #29luglio #hannover #madeleine… - tigrotta60 : RT @Corriere: Maddie McCann, perquisito un giardino a Hannover per cercare la piccola sparita nel 2007 -