Luisa Ciambella: ''Sui derivati nessuna verità nascosta'' (Di mercoledì 29 luglio 2020) Riceviamo e pubblichiamo. VITERBO - Leggo fantasiose ricostruzioni sulla stampa circa il tema ''derivati'', uno dei tanti problemi che l'amministrazione Michelini ed io in qualità di assessore al bilancio abbiamo affrontato appena ... Leggi su viterbonews24

In Consiglio comunale ha fatto irruzione la vicenda dei 700 mila euro di interessi passivi che il Comune ogni anno paga in più alle banche per la sottoscrizione, durante l’amministrazione Gabbianelli, ...Il suo successore, Giulio Marini, ha fatto fare una perizia, con esito negativo. Dopo è toccato all’assessore Luisa Ciambella, con Michelini sindaco. «Come avevo detto a quest’ultima – dice Cipriani - ...