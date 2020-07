Lo stato di emergenza è una scelta di prudenza, altro che allarme democratico (Di mercoledì 29 luglio 2020) (Foto: Massimo Di Vita/Archivio Massimo Di Vita/Mondadori Portfolio via Getty Images)Chi parla di “allarme democratico” per il dovuto prolungamento dello stato di emergenza fino al 15 ottobre non ha forse colto a pieno la situazione in cui ci troviamo. Definirsi fuori pericolo quando si è circondati da milioni di contagi e centinaia di migliaia di morti, con i voli riaperti (non tutti, proprio grazie agli strumenti messi a disposizione dallo stato d’emergenza) in un mondo interconnesso, ha un che di naïf. Per dirla con un eufemismo. Da noi i contagi vanno meglio – anche se non sappiamo con esattezza chi stiamo testando, combattiamo ogni giorno contro decine di casi d’importazione né possiamo immaginare come andranno le cose in ... Leggi su wired

