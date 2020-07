Lazio-Brescia, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 29 luglio 2020) Lazio e Brescia scenderanno in campo alle 19,30 allo Stadio Olimpico di Roma. Inzaghi perde Caicedo. Ecco di seguito le formazioni ufficiali: Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. All. Inzaghi Brescia (4-4-2): Andrenacci; Papetti, Mangraviti, Mateju; Sabelli, Zmrhal, Tonali, Spalek, Martella; Torregrossa, Ayè All: Diego Lopez Foto: Inzaghi FOTO Twitter uff Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

solopallone : Serie A: Lazio Brescia, Samp Milan LA DIRETTA - lazioland1900 : Lazio Brescia formazione ufficiale dei biancocelesti - LazionewsEu : #LazioBrescia, formazioni ufficiali LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Pa… - JesusCorral19 : RT @FT_Total: XI LAZIO: Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile XI… - GoalItalia : Le scelte di Inzaghi e Diego Lopez per #LazioBrescia ?? -