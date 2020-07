Juventus, la dolorosa scelta della società: addio ad un big a fine stagione (Di mercoledì 29 luglio 2020) Al termine della stagione in corso, Juventus e Sami Khedira prenderanno, con ogni probabilità, strade diverse. Il centrocampista tedesco è in procinto di lasciare la Vecchia Signora con la quale starebbe trattando la risoluzione del contratto in scadenza nel 2021.Juventus: addio a Khediracaption id="attachment 722781" align="alignnone" width="468" Khedira (Getty Images)/captionHa partecipato in qualche modo alla festa per il nono scudetto di fila nonostante sia fermo ai box per una lesione agli adduttori. Khedira ha fatto sentire la propria vicinanza alla squadra (si trova in attualmente in Germania) con un messaggio su Instagram in cui celebra il Tricolore. Forse l'ultimo successo che il tedesco potrà vantare con i bianconeri. Infatti, come scrive il Corriere di Torino, la ... Leggi su itasportpress

Vigilia di Cagliari-Juventus, la conferenza stampa di Walter Zenga: le condizioni dei suoi, il periodo nero e qualche indizio sul match di domani Nel pomeriggio Walter Zenga ha tenuto la video-confere ...

È sempre emozionante vincere uno scudetto, anche se per la Juventus è la nona volta consecutiva. Un campionato diverso, nell'anno del lockdown, dopo un periodo dolorosissimo che ha segnato tutti noi.

