I social network non saranno più liberi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Approvata la legge per un maggiore controllo da parte di un referente locale che vigilerà sui contenuti Leggi su media.tio.ch

internewsit : FOTO - Bastoni celebra vittoria e nuova maglia alla fine di Inter-Napoli - - angiuoniluigi : RT @repubblica: Zuckerberg al Congresso Usa: 'Facebook è orgogliosamente americana, la Cina ha valori diversi' [aggiornamento delle 06:40]… - ippogrifogroup : Se decidi di non essere presente nei social network come azienda, significa che hai deciso di non voler comunicare??… - RattiEnrico : RT @repubblica: Zuckerberg al Congresso Usa: 'Facebook è orgogliosamente americana, la Cina ha valori diversi' [aggiornamento delle 06:40]… - Michele_Arnese : RT @StartMagNews: #Facebook ha fatto causa all’ #Antitrust europeo per aver cercato informazioni oltre il necessario per le proprie indagin… -

Ultime Notizie dalla rete : social network Wikipedia sbarca su Facebook, schede in test sul popolare social network Il Fatto Quotidiano Thomas Bach: «Le Olimpiadi di Tokyo? Sono ottimista, ma nulla sarà più come prima»

Thomas Bach tiene sotto controllo il presente ma guarda soprattutto al futuro. Sia perché si ricandiderà a guidare il Cio, sia perché nel 2021 ci sarà la madre di tutte le sfide: celebrare Tokyo 2020, ...

Facebook fa causa alla Unione europea: “Viola la privacy dei nostri dipendenti”

Facebook accusa la Unione europea di violare la privacy dei propri dipendenti, perché pretende di indagare su documenti contenenti informazioni personali. La mossa di Facebook arriva dopo che la stes ...

Thomas Bach tiene sotto controllo il presente ma guarda soprattutto al futuro. Sia perché si ricandiderà a guidare il Cio, sia perché nel 2021 ci sarà la madre di tutte le sfide: celebrare Tokyo 2020, ...Facebook accusa la Unione europea di violare la privacy dei propri dipendenti, perché pretende di indagare su documenti contenenti informazioni personali. La mossa di Facebook arriva dopo che la stes ...