Gare clandestine sull'A19: corrono a più di 260 km/h (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nella mattinata odierna la Polizia Stradale del Compartimento della “Sicilia Orientale” di Catania ha eseguito quattro decreti di perquisizione domiciliare, emessi dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania che ha coordinato le indagini, a carico di quattro persone, tre delle quali con pregiudizi per reati in materia di armi, sostanze stupefacenti e contro il patrimonio, indagati per il reato di cui all’art. 9 bis Codice della Strada, per aver organizzato e partecipato in data 11 luglio u.s. a una competizione clandestina in velocità di autoveicoli sull’autostrada A/19 Catania – Palermo Agenzia Vista corse automobilistiche clandestina  Luoghi: Sicilia ... Leggi su ilgiornale

Il video della folle corsa clandestina tra auto che si è svolta l'11 luglio scorso nel tratta iniziale dell'autostrada A19 Catania-Palermo. La polizia stradale di Catania ha individuato guidatori e or ...

L'autostrada A19 Palermo-Catania era diventata una pista per corse automobilistiche illegali, con tanto di pubblico. Sono ancora in corso le indagini della Procura, ma sono già state arrestate quattro ...

