FA Community Shield 2020: la finale si terrà il 29 agosto (Di mercoledì 29 luglio 2020) Si disputerà sabato 29 agosto la finale della FA Community Shield 2020. Dopo aver trionfato agevolmente in Premier League, il Liverpool di Jurgen Klopp tenterà l’assalto anche alla ‘Supercoppa’ inglese che vedrà i Reds opposti ai vincitori della FA Cup con il trofeo ancora da assegnare al termine della finale tra Chelsea e Arsenal. La Community Shield, come di consueto, si disputerà a Wembley. Leggi su sportface

sportface2016 : #FACommunityShield 2020 | La finale si terrà il 29 agosto - intenseitaliano : L'Inghilterra riapre le porte: il 29 agosto Community Shield a Wembley con i tifosi - La Gazzetta dello Sport - BombeDiVlad : UFFICIALE - Ecco la data del #CommunityShield Il #Liverpool aspetta di conoscere il proprio avversario ???? #LBDV… - Affaritaliani : L’Inghilterra riapre le porte: il 29 agosto a Wembley con i tifosi - Affaritaliani : Community Shield, porte di nuovo aperte ai tifosi il 29 agosto a Wembley -

Ultime Notizie dalla rete : Community Shield

La Gazzetta dello Sport

Porte di nuovo aperte, con cautela, per il calcio inglese. Il 29 agosto i tifosi potranno accedere a Wembley per la Community Shield, con il Liverpool che affronterà i vincitori della finale di FA Cup ...Attesa nel fine settimana la decisione del Governo, il piano è di riaprire lo stadio a 15/20 mila persone. Il Liverpool affronterà la vincente della finale di FA Cup tra Arsenal e Chelsea Il calcio in ...