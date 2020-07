Confermato il CES 2021 di Las Vegas, ma in formato digitale (Di mercoledì 29 luglio 2020) La pandemia da Coronavirus non ha risparmiato nessuno, men che meno le fiere tecnologiche, un po' tutte costrette ad arrendersi, o comunque ad adeguarsi, dinanzi al pericolo di contagio che incombe sempre dietro l'angolo. Lo stesso sarà per il CES 2021, i cui organizzatori hanno appena comunicato si terrà esclusivamente in modalità digitale. Gary Shapiro, CEO e Presidente del CTA, in questo comunicato ha lasciato intendere di non volere per nessuna ragione correre il rischio di congelare il CES 2021, provvedendo da subito ad impostare la fiera del prossimo gennaio in modalità digitale, dando tempo e modo ad espositori ed organizzatori di adattarsi. Sono decine di migliaia i visitatori che ogni anno invadono l'evento: sarebbe impossibile mettere tutto in sicurezza attraverso le misure di ... Leggi su optimagazine

