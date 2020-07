Condizionalità e rimborso: le ambiguità del Recovery Fund (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nell’audizione di fronte alle commissioni Bilancio di Camera e Senato il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri è stato messo sotto pressione dal presidente di quest’ultima, il leghista Alberto Bagnai, sul tema del Recovery Fund e delle disponibilità di cassa del governo italiano. Commentando un’indiscrezione de Il Sole 24 Ore che riportava i presunti timori dell’onorevole romano titolare del Mef circa una possibile crisi di … Condizionalità e rimborso: le ambiguità del Recovery Fund InsideOver. Leggi su it.insideover

