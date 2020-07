Bocelli si pente: «Ho usato un modo poco felice per esprimermi, se qualcuno si è offeso chiedo scusa» | VIDEO (Di mercoledì 29 luglio 2020) Un VIDEO di due minuti per chiudere, forse, definitivamente una polemica che si sta trascinando sin dall’inizio di questa settimana, quando – il 27 luglio – Andrea Bocelli aveva partecipato a un evento promosso da Vittorio Sgarbi e da Armando Siri in Senato per parlare del coronavirus e della gestione della pandemia da parte delle istituzioni. In quella circostanza, Bocelli aveva detto di sentirsi «umiliato e offeso dalla limitazione della propria libertà durante il lockdown» e di aver anche infranto le norme imposte dalle istituzioni. Oggi, ha pubblicato un VIDEO sui social network in cui si è mostrato molto dispiaciuto. LEGGI ANCHE > qualcuno (indovinate chi) ha creduto che il comune di Bugliano abbia tolto la cittadinanza a ... Leggi su giornalettismo

