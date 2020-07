Addio alle tournée: con il Covid torneranno i ritiri. Ma il fascino di quelli che una volta erano templi inaccessibili è ormai tramontato (Di mercoledì 29 luglio 2020) Puntini colorati che avanzano lungo una sconfinata distesa verde. Con i metri che si contano a migliaia e i polmoni che iniziano a implorare pietà. Campioni che serpeggiano fra pascoli e boschi imprecando e sudando come idranti prima di infilare le gambe in un ruscello. E le partite. Prima quelle a carte fra compagni di squadra. Interminabili e agguerrite, capaci di unire ma anche di dividere. Poi quelle a bassa intensità contro le rappresentative locali. Squadre accroccate alla bene e meglio, formazioni che nei bar delle grandi città vengono definite di boscaioli o di dopolavoristi. Match giocati con il pallone che sembra di marmo e i muscoli che sferragliano a ogni scatto. I famigliari declassati a ricordi. Almeno per qualche settimana. Con il suono di un gettone che cade giù nel telefono come premessa al poter ascoltare una voce amica. Per decenni i ... Leggi su ilfattoquotidiano

Entro due anni si dovranno cambiare TV o decoder, pena l’impossibilità di continuare a guardare i canali del digitale terrestre. A definire quest’ultimatum vi è la scadenza fissata per lo switch off d ...

Fontana Liri, ieri l’addio al grande incisore e accademico Ernesto Palleschi

In un clima di profonda tristezza si sono celebrati ieri, nella parrocchia di Santo Stefano, a Fontana Liri superiore, i funerali di Ernesto "Nino" Palleschi, 85 anni, incisore e grafico di fama inter ...

