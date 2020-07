"Testa di c***". Mentre parla, il brutale insulto a Claudio Velardi: gelo a La7, chi è stato? | Video (Di martedì 28 luglio 2020) E calò il gelo a L'aria che tira, il programma del mattino in onda su La7. Già, perché ospite in collegamento c'era Claudio Velardi, che stava parlando della possibilità di ricorrere al Mes, che ovviamente sosteneva. Tra gli altri ospiti, il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, il deputato della Lega Massimo Bitonci e l'imprenditore Gian Luca Brambilla. Peccato che all'improvviso, Mentre Velardi parlava dei tagli alla sanità pubblica, si è alzata una voce maschile che ha scandito in modo chiarissimo l'insulto, "Testa di c***". Evidente l'imbarazzo del conduttore, Francesco Magnani. Mistero sul colpevole, che si può provare ad individuare dalla ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Testa c*** Se la guerra è in testa, c'è Enzo Dong con A cap pa guerr Sky Tg24 Mes, fuorionda a La7 durante l’intervento di Velardi: “Testa di c…”. Imbarazzo in studio

“Testa di c…”. È la frase che è risuonata nel corso della trasmissione “L’aria che tira estate” (La7), durante l’intervento del giornalista Claudio Velardi. Il dibattito del programma era incentrato s ...

SALERNITANA: tutti pronti a contestare tutti, ma l'ambiente merita davvero i playoff?

La premessa è d'obbligo: siamo fermamente convinti che la Salernitana abbia tutte le carte in regola per battere lo Spezia e che meriti la qualificazione agli spareggi promozione al netto di qualche p ...

