"Sei tremendo". Anche Enzo Paolo Turchi infilza Pierluigi Diaco: il colpo basso che lo riduce in lacrime (Di martedì 28 luglio 2020) E Anche Enzo Paolo Turchi si piega alla "legge del pianto" di Pierluigi Diaco, che nel suo Io e Te, il programma in onda su Rai 1, fa sistematicamente commuovere i suoi ospiti. A farlo emozionare, un servizio confezionato da Paola Tavella che ripercorreva la sua lunga carriera, servizio che lo ha colpito moltissimo, così come ha colpito molto Carmen Russo, che con Tuchi compone una delle coppie più amate e inossidabili dello spettacolo italiano. Al rientro in studio dopo le immagini, ecco Turchi in lacrime: "Sei tremendo - afferma rivolgendosi a Diaco -, ci fai emozionare sempre. Avevao detto che questa volta saremmo stati allegri". Ma così non è stato. L'emozione, comunque, ... Leggi su liberoquotidiano

