Roma, incontro a Trigoria tra Dzeko e il suo agente: le ultime sul bosniaco (Di martedì 28 luglio 2020) In casa Roma non tiene banco solo la situazione legata al passaggio di proprietà, ma anche il futuro di Edin Dzeko, attaccante e capitano del club giallorosso su cui da un paio di mesi si sono riaccesi i riflettori di mercato con l'Inter di nuovo sue tracce. AS Roma v ACF Fiorentina - Serie A L'agente del bosniaco Silvano Martina è stato a Trigoria, ma senza incontrare il CEO del club giallorosso Guido Fienga. Bensì lo stesso Dzeko, con cui ha discusso di altre problematiche burocratiche e... Leggi su 90min

indolenza : @vasilijivanovic sì dicevo complotto per usare un paradosso, è fatto tutto alla luce del sole, poi sulle responsabi… - anarchico74 : Roma, Dzeko incontra l'agente a Trigoria: i dettagli - Fprime86 : RT @CalcioPillole: #CalcioFemminile. Domani l'incontro amichevole tra Roma-Florentia. Ripartono anche le ragazze, dopo lo scudetto assegn… - berenicegalatea : RT @CalcioPillole: #CalcioFemminile. Domani l'incontro amichevole tra Roma-Florentia. Ripartono anche le ragazze, dopo lo scudetto assegn… - CalcioPillole : #CalcioFemminile. Domani l'incontro amichevole tra Roma-Florentia. Ripartono anche le ragazze, dopo lo scudetto a… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma incontro Vertenza Air Italy, incontro a Roma: ipotesi cig e proroga stop licenziamenti SardiniaPost Torino-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Torino e Roma si affronteranno nel penultimo turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederlo in tv e streaming.

I giorni del ferro e del sangue: la nostra recensione

La lunga serie di novità di Luglio della Mondadori si arricchisce con una storia tutta italiana: I giorni del ferro e del sangue di Santi Laganà è un romanzo storico ambientato alle soglie dell’anno ...

Torino e Roma si affronteranno nel penultimo turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederlo in tv e streaming.La lunga serie di novità di Luglio della Mondadori si arricchisce con una storia tutta italiana: I giorni del ferro e del sangue di Santi Laganà è un romanzo storico ambientato alle soglie dell’anno ...