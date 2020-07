Regione e camici, la sanzione dell’Anac quando Fontana non dichiarò il patrimonio (Di martedì 28 luglio 2020) Senza omissione, sarebbe emersa la somma scudata. L’atto non presentato nel 2016 era relativo all’anno precedente. Fu multato: mille euro Leggi su corriere

borghi_claudio : Mille pagine di cose pruriginose ma di cui fatico a capire il danno e il rilievo penale (la regione Lombardia non h… - NicolaPorro : Non riesco a capire cosa ci sia di male se il tuo fidanzato fa trading online e perde. E non riesco a capire cosa c… - StefanoFeltri : E se un presidente di regione cerca di pagare l’azienda della moglie con i soldi di un suo misterioso trust da 5 mi… - massimoneri90 : La Regione non ha mai accettato la donazione di camici: nessun atto ha mai registrato la trasformaz… - fasciarossa : RT @ilmanifesto: NATO CON IL CAMICE Abbasso il governo, viva la Lombardia. Attilio Fontana attacca la stampa e si autoassolve dalle accuse… -