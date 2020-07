Pagelle Inter-Napoli, voti Sportmediaset e commento: “Arkadiusz Milik con la testa sembra essere già lontano” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il portale online di Sportmediaset ha fornito le proprie valutazioni sugli azzurri dopo Inter-Napoli. La squadra di Gennaro Gattuso ha conosciuto la terza sconfitta dopo la vittoria della Coppa Italia. Da quando è ricominciato il campionato, il Napoli aveva perso solo in casa dell’Atalanta e del Parma. In generale, non sembra essere un bel momento per gli Lorenzo Insigne & co. Ecco le Pagelle dei partenopei. Meret 6,5 – Incolpevole sui gol, compie un autentico miracolo su Brozovic nel finale di primo tempo che tiene in vita i suoi. Una prestazione che potrebbe valergli il posto da titolare con il BarcellonaInsigne 6,5 – Nel primo tempo è una spina nel fianco della difesa nerazzurra, quando illumina per i compagni e va ... Leggi su calciomercato.napoli

zazoomblog : Inter-Napoli 2-0 le pagelle di CalcioWeb: ad Handanovic tirano di tutto probabilmente anche qualche bestemmia [FOTO… - y2jluca : 'PARLATE PARLATE!' | INTER NAPOLI 2-0: Pagelle e commento a caldo - CorCampania : ??Deludente sconfitta degli azzurri a San Siro contro l'#Inter. #Napoli, ora con la testa al #Barcellona. Le pagelle: - infoitsport : Pagelle Inter – Napoli 2-0: i nerazzurri tornano secondi in classifica! – Voti Fantacalcio - infoitsport : Inter-Napoli 2-0: tabellino, voti, pagelle e assist per il fantacalcio -